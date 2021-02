ALESSANDRIA - In diretta l'asta benefica di quadri per Fondazione Solidal, condotta da Massimo Brusasco con madrina Cristina Antoni (presidente di Costruire Insieme).

Dieci artisti hanno messo a disposizione le loro creazioni che parlano di rinascita, tenacia nell’affrontare le sfide, fattori ambientali, lavoro di squadra e molto altro al fine di raccogliere fondi a favore del progetto “Adotta un ricercatore”. L’obiettivo è quello di migliorare l’effetto della terapia per il mesotelioma, tumore raro per il quale ancora non esiste una cura risolutiva, andando a potenziare l’effetto dei farmaci attualmente in uso attraverso l’utilizzo di sostanze naturali utili al mantenimento delle cellule sane.

Le undici opere sono firmate da Mariella Lavarino, Raffaella Marotto, Federico Gastaldi, Elena Bilotta, Nadia Presotto, Loredana Di Giambattista, Stefania Crivellari, Federica Salfo, Francesca Giusto e Elena Rubino.