Truffe e scorrettezze per cambiare gestore, Alegas mette in guardia i clienti

ALESSANRIA - ALEGAS, l’azienda del Gruppo AMAG attiva nella vendita di luce e gas, invita tutti i cittadini a prestare attenzione alle truffe telefoniche e ai venditori a domicilio, che in questi ultimi giorni si presentano presso alcuni condomini di Alessandria, Acqui Terme e in altre località del nostro territorio.

“Dopo numerose segnalazioni ricevute dai nostri operatori – dicono in ALEGAS – nei giorni scorsi abbiamo provveduto a segnalare il comportamento, non solo scorretto ma fraudolento, ai Carabinieri di Alessandria, che si sono attivati immediatamente, e stanno indagando per accertare chi ci sia dietro il tentativo di truffa ai danni della nostra clientela e della nostra azienda. ALEGAS, azienda leader sul nostro territorio, intende tutelare la sicurezza dei cittadini, oltre che allertarli rispetto a proposte commerciali spesso ingannevoli, o quantomeno incomplete, esposte in modo frettoloso. Precisiamo inoltre che nessun trasferimento di contratti è stato autorizzato da ALEGAS ad altri operatori, e che chiunque stia cercando di infangare il nome dell’azienda e del Gruppo, e di ingannare i nostri clienti gas e luce, dovrà risponderne nelle opportune sedi legali”.

Gli addetti ALEGAS sono sempre contattabili presso gli sportelli autorizzati, sia di persona che telefonicamente, nella sede centrale di Via Chiesa ad Alessandria, e in quelle di Acqui Terme e Tortona

Tutti gli operatori possono fornire informazioni sui prezzi di Alegas e sulle tariffe migliori per luce+gas.

Il consiglio è di fare tutte le verifiche del caso prima di firmare nuovi contratti o fornire i dati della bolletta, per essere ben consapevoli della scelta che si vuol fare, proprio per evitare conseguenze e complicazioni sgradevoli.