Sclerosi Multipla, l'associazione cerca giovani

ALESSANDRIA - Anche per il 2021 Aism ha partecipato al Bando per il Servizio Civile Universale con due Progetti: “Compagni di viaggio: al fianco delle persone con SM” (2 posti ad Alessandria e 1 posto per Casale); “InSieMe: la persona con sclerosi multipla protagonista del proprio futuro. Partecipazione, empowerment e reciprocità della relazione” (2 posti in Alessandria e 1 posto a Casale).

Durante l’anno in Servizio Civile i ragazzi seguiranno diverse ore di formazione, e saranno affiancati dai volontari dell’Aism per prepararsi al meglio a svolgere le molte attività di supporto alle persone con Sclerosi Multipla previste dai progetti.

Al bando possono partecipare ragazzi e ragazze che hanno dai 18 ai 28 anni. La domanda online va presentata entro il 15 febbraio.

Per tutte le informazioni e per le modalità di presentazione delle domande si possono consultare i seguenti siti: www.aism.it/www.serviziocivile.gov.it