Tende blu per ospitare i clochard

ALESSANDRIA - In viale Milite Ignoto, ad Alessandria, sei tende blu della Protezione civile ospitano i senzatetto (in città ce ne sono circa 35). È il progetto "Emergenza freddo" che, in epoca pre Covid, aveva come riferimento il dormitorio di via Mazzini. Fabio Scaltritti della comunità San Benedetto al Porto racconta l'iniziativa. Tutti i dettagli, sul "Piccolo" di martedì.