Come affrontare le casi della vita? Incontro con la psicologa

ALESSANDRIA - Resilienza e fasi della vita: affrontare insieme le difficoltà è il titolo dell'incontro online organizzato dall'Associazione Cultura e Sviluppo nell'ambito del 'Progetto Genitori'. Ospite sarà la dottoressa Paola Faorlin, laureata in psicologia, si occupa di didattica della comunicazione e organizzazione in contesti multiculturali. E’ docente, counselor e formatore, ha lavorato in ogni ordine di scuola e svolge il suo lavoro soprattutto nell’ambito didattico-educativo.

L’incontro, con il desiderio di offrire, seppure a distanza, un luogo di incontro e confronto si svolgerà in modalità online via Zoom, con la possibilità di interagire direttamente con la relatrice.

Il link di accesso sarà inviato a coloro che avranno effettuato l’iscrizione entro giovedì 28 gennaio, al seguente link: www.culturaesviluppo.it/prossimi-eventi

Il webinar è organizzato da Cultura e Sviluppo e Lessico Familiare, in collaborazione con Gapp, CsvAA, La Voce della Luna, FIC, Coop. Azimut, Coop. Semi di Senape.