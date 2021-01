Medicina narrativa, i vincitori

ALESSANDRIA - Luca Albanese e la nonna Mariuccia Tanzi con "Il riposo della guerriera per la categoria immagini"; Giuseppe Borasi con "Il passero dalle ali spezzate" per la categoria pazienti; Natalia Gelonesi con "Storie di Covid Storie d'amore" per la categoria curanti; Stefania Piscopo alias La Lelluccia con "Mi manca la sua voce" per la categoria famigliari. Sono loro i vincitori di “Racconto la mia cura” il concorso di medicina narrativa che ha visto oggi pomeriggio l’assegnazione, virtuale, dei premi a coloro che nel corso dell’anno hanno aderito.

La premiazione nel corso della Festa patronale dell'Azienda ospedaliera di Alessandria, che domani continuerà con un ospite prestigioso: Nino Cartabellotta, presidente della Fondazione Gimbe (appuntamento alle 15 sul canale YouTube dell'ospedale.

La giornata odierna, oltre che alla premiazione del concorso, è stata incentrata dalla "lectio magistralis" dello scrittore alessandrino Roberto Cotroneo, dedicata alla medicina narrativa.