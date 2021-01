Alessandria, Cuttica è il nuovo presidente

ALESSANDRIA - Lo ha scritto anche sui social, Gianmario Cuttica ha scelto di "tornare a casa". E la casa, sportivamente parlando,per lui è la sezione Aia di Alessandria, di cui è il nuovo presidente.

Classe 1969, 51 anni appena compiuti, come arbitro Cuttica ha diretto gare fino alla C e poi è stato assistente in B e nella massima serie e, una volta smessa l'attività in campo, è stato responsabile del comitato regionale arbitri (Cra) del Piemonte per dieci anni e negli staff dei designatori dei campionati superiori, occupandosi anche degli 'osservatori arbitrali' della CanD.

Qualche mese fa la decisione di dedicarsi alla sua sezione. Ora l'elezione: Cuttica succede ad Angelo Alibrandi, che l'ha guidata per 29 anni.