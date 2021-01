Tamponi negativi. Idea Rolando a destra

ALESSANDRIA - Gli allenamenti proseguono: una seduta domani, al pomeriggio, e un'altra lunedì. L'Alessandria è ripartita, nessuna ulteriore positività è emersa nei tamponi a cui giocatori e staff sono stati sottoposti.



Così il gruppo ha potuto lavorare al completo, alla Michelin, già con la testa alla gara del 16 con la Pro Patria.

La testa del ds Fabio Artico, invece, è tutta sul mercato. Per il centrocampo resta aperta la trattativa per Agazzi, anche se il presidente Luca Di Masi, nell'intervista al Piccolo, è stato chiaro: l'Alessandria sa bene di avere la concorrenza di club di B, ma non è disposta ad aspettare fino alle ultime ore, "perché in quel momento avremo già inserito altri giocatori". Un innesto è previsto anche in difesa: la società grigia sembra essere in vantaggio sul Bari per Gabriele Rolando, laterale destro classe '95 alla seconda stagione alla Reggina. A convincerlo potrebbe essere anche la durata del contratto. Sarebbe il quarto giocatore a fare il viaggio da Reggio Calabria ad Alessandria, dopo Corazza, Rubin e Blondett.