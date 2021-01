Bruccini convocato, ma l'accordo c'è

ALESSANDRIA - Nella lista dei convocati da Roberto Occhiuzzi per la gara di domani, lunedì, tra Cosenza ed Empoli, compare anche Mirko Bruccini. Ma è una questione, soprattutto numerica, perché il tecnico dei calabresi è alla prese con alcuni forfait, e una alternativa in più, in mezzo, gli serve, anche se è evidente che non fa più parte del progetto tecnico dei rossoblù. L'esperto centrocampista, però, scalderà la panchina, come ha fatto nelle ultime tre partite (con Venezia, Pisa e Pescara) e nelle ultime sette i minuti giocati sono stati, in tutto, 45, in tre incontri, di cui 31 contro la Cremonese.

Dopo questo ultimo impegno, l'ex Spezia, 35 anni il 18 gennaio, potrà raggiungere l'Alessandria: le questioni legate alla durata del contratto sono state risolte, Bruccini firmerà un anno e mezzo, fino a giugno 2022, ma con prolungamento automatico in caso di promozione in B.

Sarà lui il primo innesto di un mercato, che aprirà domani: tra i due club e il calciatore c'è intesa sulls durata, non due anni e mezzo, la prima richiesta, ma uno e mezzo, fino a giugno 2022, con rinnovo automatico, senza neppure sedersi al tavolo, se sarà serie B

Se i tempi saranno rispettati, il nuovo acquisto dovrebbe già firmare ed essere con il nuovo gruppo al più tardi da mercoledì.

Mentre nelle prossime ore si perfezionerà il ritorno di Oghy Stijepovic alla Sampdoria, che lo girerà in prestito alla Pistoiese. E l'Alessandria cercherà anche un attaccante.