Croce verde: l'ambulanza medicalizza con dispositivi di sicurezza all'avanguardia

ALESSANDRIA - L'impegno di tutti i soccorritori non si ferma mai. Il 2020 ha messo a dura prova anche la loro resistenza, eppure, con lo spirito che li contraddistingue hanno portato avanti il loro compito con professionalità e passione. Croce Verde e Croce Rossa, mano nella mano, hanno affrontato il peso dell'emergenza Covid-19 combattendo - a inizio pandemia - l'ignoto, poi la paura e il dramma di lunghi, interminabili mesi.

Il 2021, alla Croce Verde di via Boves, è iniziato con la messa a punto di un'ambulanza dotata - oltre a tutti gli altri dispositivi per il soccorso - di un sistema di sicurezza per l'equipaggio sanitario con giubbini di ancoraggio alle cinture di sicurezza che permette di operare in piedi sul mezzo. L'ambulanza medicalizzata è operativa da questa mattina.