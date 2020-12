Neve su tutta la provincia, disagi alla viabilità

ORE 10.56 - Poco meno di 15 centimetri di neve a Castellazzo e nei dintorni. Immediatamente in servizio i mezzi del Comune e della Protezione civile per liberare strade e marciapiedi.

ORE 10.42 - Incidente tra Alessandria e Spinetta: guarda qui.

ORE 10.05 - Aggiornamenti sulla percorribilità delle autostrade: riaperta la A26, ancora chiuso un tratto della A7.

ORE 9.51 - Anche nell'Acquese precipitazioni intense in nottata, ora tregua in pianura. Nel Cassinese sono caduti circa 15 centimetri di coltre bianca, a Ponzone (600 metri) oltre una trentina.

Tutte le foto della nevicata in provincia: guarda qui.

ORE 9.43 - La società Autostrade ha disposto il divieto temporaneo di ingresso al casello di Arquata-Vignole della A7, sia in direzione Milano che Genova. Il divieto riguarda i mezzi pesanti.

ORE 9.29 - A Tortona come ad Ovada il grosso della nevicata è sceso nella notte: l'A7 è rimasta sempre aperta in direzione Milano mentre ha riaperto da poco in direzione Genova dopo essere stata chiusa proprio al casello di Tortona; gli svincoli per la A21 sono sempre stati agibili. In città già da ieri sera attivi spargisale e poi spazzaneve, non si segnalano particolari disagi anche se alle 9 c'erano zone dove le strade non erano ancora state sgomberate.

ORE 9.25 - Nell'Ovadese non si registrano al momento particolari disagi. La nevicata è caduta più forte nel corso della notte, da circa un'ora nevischia sull'intero territorio.

ORE 9.05 - Nevica da questa notte su tutto l'Appennino. Le centraline meteo di Arpa, l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente, alle 8 hanno registrato quasi ovunque più di 30 centimetri di neve. A Capanne di Marcarolo ne sono caduti 33; 32 invece al Bric Berton, nell'Acquese. A Carrega Ligure, in alta val Borbera, 31 centimetri, e 27 al Bric Castellaro di Bosio, in val Lemme.

ORE 9.02 - A Valenza al momento non si segnalano particolari criticità. I volontari di Protezione civile dell'organizzazione europea Vigili del Fuoco invitano a segnalarli (per il Valenzano) al numero 0131 927266.

ORE 8.58 - Oggi l'Outlet di Serravalle Scrivia rimarrà chiuso tutto il giorno: lo ha deciso la direzione del centro commerciale a causa delle avverse condizioni meteo.

ORE 8.45 - Chiuso lo svincolo della A26 ad Alessandria. E, lungo la tangenziale cittadina, problemi per lo strato di ghiaccio che si è già formato.

ore 7.55 - Segnalati disagi sulla Sp 457 a Ozzano per la neve che rende scivoloso il fondo stradale, specialmente nella discesa che porta verso l'abitato di San Giorgio.

ORE 7.30 - Neve nella notte su tutta la provincia e inevitabili disagi alla viabilità e ai trasporti. Già cambiato, ad esempio, il programma di circolazione dei treni: leggi qui