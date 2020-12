Annaratone tra i fondatori di un "laboratorio" politico

ALESSANDRIA - Il consigliere comunale di Alessandria, capogruppo di Italia Viva, Simone Annaratone, è tra i 18 amministratori locali (provenienti da 10 regioni) che il 6 novembre neòl Ravenate hanno fondato "Mente Pubblica Think Tank", un centro di analisi, ricerca e progettazione sulle politiche pubbliche.

“Fin da subito ho aderito con impegno, convinzione ed entusiasmo a questo progetto unico nel suo genere” dichiara Simone Annaratone, giornalista e ricercatore 30enne, al quale è stato affidato l'incarico di componente del Consiglio direttivo e responsabile della comunicazione. “Mente Pubblica vuole essere in primis un laboratorio di idee a favore della collettività. Al centro della mia azione ci sarà il lavoro di ricerca su temi attuali e di grande impatto come l'open government, la trasparenza e la semplificazione amministrativa ma anche lo sviluppo di iniziative editoriali e di informazione al fine di promuovere l'immagine e le attività del think tank e di stimolare il dibattito pubblico su questioni nodali per il rilancio del nostro Paese.”

L'Associazione nasce come studio e ricerca sulle politiche pubbliche e polo di alta formazione politico-amministrativa. Tutti i fondatori, sottolineano, sono professionisti e laureati.

L'obiettivo di Mente Pubblica è la produzione e la diffusione di proposte su materie di pubblico interesse indirizzate ai policy-maker in ogni livello di governo territoriale, nonché l'elaborazione di soluzioni tecniche orientate al sostegno delle pubbliche amministrazioni, delle imprese e di altri enti.