Coronavirus: 2 vittime, 76 contagi e 132 guariti. Ma pochi tamponi

ALESSANDRIA - Due nuove vittime positive al coronavirus in provincia secondo l'Unità di crisi regionale, che evidenzia anche 76 contagi e 132 guarigioni.

Sono 17 i decessi in più in Piemonte, di cui 1 verificatosi oggi (si ricorda che il dato di aggiornamento cumulativo comunicato giornalmente comprende anche decessi avvenuti nei giorni precedenti e solo successivamente accertati come decessi Covid).

Il totale è ora di 7.784, così suddivisi per provincia: 1193 Alessandria, 483 Asti, 331 Biella, 873 Cuneo, 645 Novara, 3577 Torino, 368 Vercelli, 244 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 70 residenti fuori regione ma deceduti in Piemonte.

Gli episodi di contagio aumentano di 475 casi (di cui 28 dopo test antigenico), pari al 10,1 % dei 4685 tamponi eseguiti, di cui 1383 antigenici. Dei 475 nuovi casi gli asintomatici sono 188 (pari al 39,6 %) e il totale è così ripartito: 101 screening, 255 contatti di caso, 119 con indagine in corso; per ambito: 30 Rsa/Strutture socio-assistenziali, 22 scolastico, 423 popolazione generale.

I positivi arrivano dunque a quota 197.649: 17.611 Alessandria, 9.886 Asti, 6813 Biella, 27.258 Cuneo, 15.357 Novara, 103.921 Torino, 7.467 Vercelli, 6.648 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 1059 residenti fuori regione, ma in carico alle strutture sanitarie piemontesi. I restanti 1629 sono in fase di elaborazione e attribuzione territoriale.

I ricoverati in terapia intensiva sono 211 (+3 rispetto a ieri). I ricoverati non in terapia intensiva sono 3039 (+28 rispetto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 31.199. I tamponi diagnostici finora processati sono 1.957.801 (+ 4685 rispetto a ieri), di cui 906.622 risultati negativi.

Infine, i pazienti guariti sono complessivamente 155.416 (+948 rispetto a ieri) così suddivisi su base provinciale: 13.439 Alessandria, 7.784 Asti, 4889 Biella, 21.086 Cuneo, 12.878 Novara, 82.737 Torino, 5438 Vercelli, 5493 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 745 extraregione e 927 in fase di definizione.