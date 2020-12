San Silvestro (da casa) tra musica dance e classica

ALESSANDRIA - Per la città sarà un 31 dicembre diverso, ma da trascorrere in compagnia. Non ci si può ritrovare insieme in piazza, come vuole la tradizione, ma sarà possibile farlo sfruttando la rete e i social. "Le persone potranno assistere al Capodanno da casa, rispettando le regole e attraverso il sistema streaming - spiega il sindaco Gianfranco Cuttica di Revigliasco - L'aspetto più importante è che da tempo stavamo studiando come dar voce a chi in questi tempi non ha più ha avuto voce: la categoria degli artisti è stata particolarmente colpita durante quest'anno".

"Intendiamo sostenere non solo gli artisti, ma anche gli operatori, i fonici e i tecnici - precisa l'assessore alle Manifestazioni Cherima Fteita - Abbiamo voluto raccogliere i rappresentanti delle categorie di artisti e professionisti che potessero dare il benvenuto al nuovo anno. La pandemia non li ha risparmiati. Le loro esibizioni potranno essere viste in digitale, in tutto il Piemonte. Voglio sottolineare che tutte le categorie dello spettacolo, musica ed arte sono rappresentate e faccio un nome per tutti: il conservatorio Vivaldi, che parteciperà con due classi, una di fiati e l’altra di jazz".

“È il secondo anno che Radio Gold manda i festeggiamenti in diretta - dice Renato Lopena, amministratore delegato di Radio Gold -. La piazza virtuale di quest’anno è un salto ardito. Abbiamo messo in campo tutti i mezzi possibili: radio, tv digitale, streaming web e social".

“Questo è il Capodanno più difficile tra i tanti che ho seguito – conclude lo speaker Stefano Venneri - Sarà uno spettacolo grandioso che si concluderà intorno alle due di notte e stiamo ancora lavorando per inserire altri artisti che hanno chiesto di farne parte. Avremo gli Explosion in collegamento, i dj Stefano Pain, Francesco Pittaluga e uno staff di dj storici che hanno lavorato per gli spettacoli di questa città. Alle 23.50 avremo il collegamento in diretta da Palazzo Rosso con il sindaco che farà i rituali auguri di fine anno". Tutti gli ospiti della manifestazione verranno rivelati nei prossimi giorni.