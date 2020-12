Lavori per quasi tre milioni, si inizia dalla Fraschetta

ALESSANDRIA - La Giunta Comunale ha approvato il progetto definitivo relativo ai lavori urgenti di ripristino degli edifici scolastici cittadini a seguito dell’emergenza maltempo di inizio agosto quando raffiche di vento violentissime avevano divelto alberi e scoperchiato tetti. Al Ministero era stato inviato un rapporto dettagliato su 21 edifici scolastici quantificando in 2 milioni e 950 mila euro la spesa complessiva per il ripristino in sicurezza.

I lavori sono stati suddivisi in lotti:

GRUPPO 1: Manzoni-De Amicis; GRUPPO 2: Bovio; GRUPPO 3: Carducci-Mariotti; GRUPPO 4: Maldini (Mandrogne); GRUPPO 5: Morbelli; GRUPPO 6: Mary Poppins, Morando, Santore di Santarosa, Caduti per la Libertà; GRUPPO 7: Betale (Spinetta Marengo), Caretta (Spinetta Marengo), Bravetta (Litta Parodi), VIgneta (Cascinagrossa), Prato (San Giuliano Vecchio), Montanari (Cartelceriolo); GRUPPO 8: Vochieri, Galilei, Lama (Cantalupo); GRUPPO 9: Zanzi, Ferrero-Sabin, Straneo.

In particolare sono già stati banditi ed aggiudicati i lavori del gruppo 7, composto dai seguenti edifici scolastici:

BETTALE - Spinetta Marengo € 19.282,50; CARETTA - Spinetta Marengo €8.667,16; BRAVETTA - Litta Parodi € 2.000; VIGNETTA – Cascinagrossa € 59.566,49; PRATO - San Giuliano Vecchio € 14.196,18; MONTANARI – Castelceriolo € 3.072,40

I progetti prevedono una spesa complessiva di € 145.000

Contemporaneamente alle altre opere di efficientamento energetico e di adeguamento alla normativa antisismica e antincendio le scuole che il prossimo anno saranno oggetto di intervento saranno 21.

Lavori di adeguamento antincendio degli asili nido comunali Arcobaleno e Trucco

Sono iniziati ieri i lavori al nido Arcobaleno per adeguare la struttura alla normativa antincendio ed ottenere quindi il rilascio del nuovo Certificato Prevenzione Incendi. I lavori dureranno circa 3 mesi. Partiranno invece l'11 gennaio i lavori di adeguamento antincendio previsti all'asilo nido comunale Trucco (per 4 mesi). I lavori saranno effettuati in tutti e due gli edifici scolastici con i piccoli utenti in presenza

Fase conclusiva per i lavori di adeguamento causa covid-19 e interventi urgenti

Ormai pressoché completati gli interventi previsti e richiesti per consentire un regolare avvio dell'anno scolastico. Il servizio Edilizia Scolastica del Comune di Alessandria, dopo aver ottenuto alla fine di giungo dal Ministero della Pubblica Istruzione (MIUR) comunicazione di assegnazione di un contributo di 520.000 per effettuare i cosiddetti interventi di "edilizia leggera", e dopo aver realizzato in proprio la progettazione degli interventi ha avviato, nel mese di agosto 2020, i lavori previsti, riuscendo a completare quelli indispensabili per la riapertura delle scuole entro il 14 settembre 2020.



Sono seguiti gli ulteriori interventi previsti a corollario (ascensore alla scuola di Castelceriolo, servizi igienici aggiuntivi alla Vivaldi e soprattutto l'adattamento degli spazi nella manica laterale del plesso Morbelli), ormai alla fase di conclusione e completamento dei dettagli. Lunedì 21 sono anche terminati i lavori straordinari di sanificazione del sottotetto della scuola Prato di San Giuliano, resi necessari a causa della presenza di numerosi volatili, così da garantire il corretto utilizzo di tutti gli spazi didattici sottostanti.