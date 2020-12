Aiuti ai Comuni, in provincia arriva più di un milione

ALESSANDRIA - Oltre un milione di euro arriverà ai comuni della provincia di Alessandria particolarmente colpiti dalla pandemia. E’ stato ripartito dal Ministero dell’Interno il Fondo finalizzato al finanziamento di interventi di carattere economico e sociale in favore dei comuni che hanno risentito maggiormente dall’emergenza sanitaria da Covid 19.

Nella nostra provincia andranno, tra gli altri, 381.000 euro al comune di Alessandria e 200.000 euro al comune di Tortona.

Complessivamente saranno 36 i comuni alessandrini che riceveranno fondi per un totale di 1.094.000 euro.

"È un segnale importante di attenzione del Governo per i comuni che più hanno sofferto nella prima ondata e che serviranno per interventi mirati per contrastare gli effetti della crisi economica prodotta dalla pandemia", ha commentato il deputato Federico Fornaro (LeU).

Nel dettaglio, i Comuni e l'importo erogato dallo Stato:

ALESSANDRIA 381.547,53

BOSCO MARENGO 14.883,85

BRIGNANO-FRASCATA 2.461,31

CAREZZANO 3.143,35

CASAL CERMELLI 33.601,74

CASALNOCETO 11.871,05

CASTELLAZZO BORMIDA 46.539,61

CASTELNUOVO SCRIVIA 48.424,65

CASTELSPINA 1.791,92

CELLA MONTE 5.233,63

CERRETO GRUE 3.031,98

CREMOLINO 13.603,63

FUBINE MONFERRATO 11.353,21

MASIO 5.403,51

MELAZZO 5.943,17

MONLEALE 7.440,77

MONTACUTO 3.077,28

MONTEGIOCO 4.325,78

MURISENGO 13.385,70

ODALENGO GRANDE 9.732,62

OVADA 55.920,35

PADERNA 1.693,09

PONTECURONE 28.204,32

PREDOSA 25.017,90

QUATTORDIO 15.532,36

SALE 70.526,39

SAN GIORGIO MONFERRATO 7.236,68

SAN SEBASTIANO CURONE 4.424,51

SEZZADIO 6.976,27

SILVANO D'ORBA 11.637,22

SOLONGHELLO 1.608,91

STAZZANO 20.491,81

TERRUGGIA 10.991,68

TORTONA 200.657,83

TRISOBBIO 3.914,99

VILLAROMAGNANO 6.970,31