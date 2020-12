Alla Valfré tamponi rapidi e vaccini anti Covid

ALESSANDRIA - Sono iniziati i lavori per realizzare un centro per i tamponi rapidi "drive in" all'interno dela caserma Valfrè. In questi giorni il Comune ha provveduto ad adeguare la segnaletica in corso Borsalino con una corsia preferenziale e ripulire le aree interne che verranno usate per le emergenze sanitarie. Le operazioni di allestimento sono demandate ad ARPA Piemonte, in collaborazione con Comune e Provincia di Alessandria, Protezione Civile, ASL-AL, Croce Rossa Italiana – Comitato provinciale e CSI Piemonte.

“Si tratta di un’operazione molto importante per la città", ha detto il Sindaco, "che si articola in una visione prospettica e di programmazione attenta non solo per i tracciamenti epidemici ma si configura come una “palestra” importante per iniziare ad organizzarsi anche per la futura somministrazione dei vaccini".