Eusepi gol, l'Alessandria mata la Juve

ALESSANDRIA - La vittoria che conta di più, quella del sorpasso alla Juve, quella che lancia l'Alessandria verso l'alto. Una partita giocata da squadra vera,di serie C, cattiva quando serve,efficace, con alcune individualità su tutte (Pisseri, Prestia, Di Quinzio), ma con una voglia,una solidità, una intelligenza, un attaccamento alla maglia che sono indispensabili. Decide Eusepi,con un colpo alla Ibra, esulta tutto il popolo grigio. Ai bianconeri non resta che ascoltare l'inno e guardare i Grigi dal basso verso l'alto.

JUVENTUS U23 - ALESSANDRIA 0-1



Marcatori: st 35' Eusepi



Gregucci non cambia modulo, ma al posto di Suljic, squalificato, torna titolare Casarini, in coppia con Castellano, e Di Quinzio anche lui schierato dall'inizio, con Arrighini, alle spalle di Eusepi. Confermata la difesa di Lucca: in panchina non c'è Bellodi, fermo per 40 giorni per un problema muscolare. Juventus U23 con Bucosse tra i pali, al debutto tra i professionisti, Wesley al posto di Di Pardo squalificato, e Brighenti in attacco di nuovo titolare.

Secondo tempo

50' E' vittoria

45' Quattro minuti di recupero

35'GOOOOL Corazza va al cross da destra,sul secondo palo il tocco magistrale di Eusepi

34' Traversa per la Juve: gran giocata di Correia, doppio slalom e gran botta che centra il legno alto

29' Ancora Pisseri decisivo su Fagioli

25' Doppio cambio, Gregucci prova ad alzare il peso offenivo, con Chiarello per Casarini e Corazza per Arrighini

23' Occasione per l'Alessandria: Eusepi si fa tutto il campo,scambia con Rubin, cross teso, Correia anticipa in angolo la conclusione di Arrighini

21' Tocca a Rubin al posto di Celia

13' Pisseri per due volte decisivo su Rafia

4' Super Pisseri sulla conclusione di Fagioli dentro l'area. Poi si ripete sul tiro cross di Rafia

2' Ripartenza dell'Alessandria: Arrighini in mezzo, Eusepi non ci arriva,Di Quinzio in angolo

1' Dentro Blondett per Scognamillo

Primo tempo

Una occasione per parte, portieri protagonisti in entrambe le circostanze, Pisseri su Brighenti, Bucosse su Cosenza. L'Alessandria non fa giocare la Juventus Under 23, imbrigliati Correia e Rafia, con un grande lavoro di Parodi. In mezzo anche Fagioli è chiuso. Però bisognerebbe accorciare di più le distanze, per non obbligare Eusepi ad andare a prendere i palloni,sguarnendo l'area piccola.

45' Due minuti di recupero

38' Alessandria vicinissima al gol: Castellano dalla bandierina di destra, sul secondo palo Cosenza schiaccia di testa, Bucosse si salva di piede.

25' Parodi serve Arrighini in area, Coccolo riesce a recuperare

20' Ammonito Scognamillo per un intervento su Brighenti

16' Juventus vicina al gol: Brighenti sfrutta una indecisionedi Scognamillo, diagonale e grandissima rispostadi Pisseri in angolo

11' Grigi alla conclusione con Arrighini: controlla un bel pallone di Casarini, incrocia,ma Eusepi, sottoporta non ci arriva

10' Dal 3-4-2-1 iniziale l'Alessandria passa al 3-5-2: dalla panchina l'indicazione a Di Quinzio, "fai la mezzala"

5' Primo angolo per la Juve, respinge la difesa grigia

2' Gioco fermo per soccorrere Fagioli. Che recupera

Le formazioni

Juventus U23 (3-4-2-1): Bucosse; Delli Carri, Capellini, Coccolo (47'st Mosti); Wesley (31'st Barbieri), Fagioli, Peeters, Felix Correia; Rafia, Ranocchia (31'st Petrelli); Brighenti: A disp.: Garofani, Raina, Troiano, Alcibiade, Parodi, Barrenechea,Tongya, Leo, Riccio. All.: Zauli

Alessandria (3-4-2-1): Pisseri; Scognamillo (1'st Blondett), Cosenza, Prestia; Parodi, Casarini (25'st Chiarello), Castellano, Celia (21'st Rubin); Arrighini (25'st Corazza), Di Quinzio; Eusepi (46'st Stijepovic). A disp.: Crisanto, Crosta, Podda, Macchioni, Mora, Poppa. All.: Gregucci

Arbitro: Cascone di Nocera Inferiore

Assistenti: Gregorio e Mittica di Bari, quarto uomo Maggio di Lodi

Note: Giornata di sole, ma fredda, terreno in discrete condizioni. Si gioca a porte chiuse. Ammoniti: Scognamillo,Ranocchia per gioco falloso, l'allenatore Gregucci e Mora (dalla panchina) per proteste. Angoli: 6-5 per l'Alessandria. Recupero: pt 2', st 4'. Un minuto di raccoglimento in memoria di Paolo Rossi.