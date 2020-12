Oss, badante o agente di commercio: tutti gli annunci di lavoro

ALESSANDRIA - Ecco le offerte di lavoro pervenute dall'ufficio di collocamento di Alessandria. Per tute le domande e le offerte si può consultare il portale piemontese www.iolavoro.org in cui è possibile registrarsi gratuitamente, candidarsi agli annunci di lavoro, ricevere notifiche quando vengono pubblicate offerte di lavoro inerenti al proprio profilo professionale.



AVVISO n. 96302 riservato agli iscritti nelle liste art. 8 Legge 68/99 (art.1 disabili)

Agenzia delle Entrate ricerca n.2 Operatori– II area funzionale fascia retributiva F1

Sede lavoro: Alessandria

Durata Contratto: tempo indeterminato

Orario settimanale: tempo pieno 36 ore settimanali

Titolo di studio richiesto: Scuola dell’obbligo o diploma di Licenza Media inferiore

Competenze richieste: buona conoscenza dei principali applicativi informatici (word, excel, ecc.), capacità di utilizzo di internet, della posta elettronica e della posta elettronica certificata, buona capacità di relazionarsi con gli altri dipendenti e con il pubblico. Sarà possibile candidarsi esclusivamente via web



Per ogni ulteriore necessaria informazione inerente il presente avviso, si invita l’utenza a consultare il sito dell’Agenzia Piemonte Lavoro, all’indirizzo http://agenziapiemontelavoro.it/ nella pagina dedicata al Collocamento Obbligatorio L.68/99, oppure rivolgendosi al proprio CPI secondo le modalità e negli orari indicati sul sito stesso.

- Azienda privata ricerca 1 AGENTE DI PUBBLICITA’ Mansioni: collaboratore commerciale per ricerca, consulenza e gestione dei clienti; elaborazione di offerte commerciali, vendita di spazi pubblicitari radiofonici/televisivi/web; preparazione di preventivi/ordini e inserimento dei dati sul portale; partecipazione nella realizzazione del prodotto finale. Tipologia di contratto: collaborazione di lavoro autonomo con compenso legato al fatturato, con anticipi provvigionali. Requisiti: diploma di istruzione secondaria superiore; conoscenze informatiche di Office, in particolare Excel e utilizzo della posta elettronica; patente e mezzo proprio; richieste competenze trasversali di problem solving, capacità di autogestione e determinazione al raggiungimento del risultato.

Requisito preferenziale: esperienza pregressa nel ruolo di commerciale e/o formazione inerente a competenze di marketing. Sede di lavoro: provincia di Alessandria. Le persone interessate possono candidarsi sul sito www.iolavoro.org codice offerta 12896

- Azienda privata ricerca 1 ORDINATORE DI MAGAZZINO IN TIROCINIO Mansioni: la risorsa si occuperà di svolgere la mansione di addetto al magazzino: gestione merce in arrivo e per la spedizione, ordine deposito, controllo e verifica prodotti in uscita tramite pc, collaborazione coi colleghi addetti al locale per organizzazione giacenze. Requisiti: la risorsa ideale una persona con competenze informatiche di base, doti di dinamicità ed intraprendenza, patente B e auto propria, disponibile ad affiancamento per apprendere la mansione. Sede di lavoro: Bosco Marengo. Tipologia di inserimento: tirocinio di inserimento lavorativo full time finalizzato all’ assunzione. Le persone interessate possono candidarsi sul sito www.iolavoro.org codice offerta 12854

Azienda privata ricerca 1 OPERATORE TECNICO DI CANTIERE Mansioni: la risorsa si occuperà di svolgere la mansione di addetto/a ai trasporti, all’assistenza al cantiere di perforazione ed al montaggio/smontaggio di elettropompe.

Requisiti: è indispensabile la patente C per conduzione di autocarro con gru.

Se non già in possesso di patentino gru con radiocomando, la risorsa dovrà frequentare apposito corso per il suo conseguimento, a spese dell’azienda assuntrice. Analoga procedura per il corso formazione lavoratori. E’ gradita conoscenza di meccanica di base, di motori endotermici e di elettrosaldatura. Esperienza preferibile. Sede di lavoro: Alessandria e province limitrofe generalmente senza trasferte plurigiornaliere. Tipologia di inserimento: contratto a tempo indeterminato full time.

Previsto inquadramento al 4° livello con contratto nazionale metalmeccanici artigiani. Le persone interessate possono candidarsi sul sito www.iolavoro.org codice offerta 12850

- Azienda privata ricerca 1 GEOMETRA DI CANTIERE Mansioni: la risorsa si occuperà di svolgere la mansione di aiuto sperimentatore per prove in sito su tratti autostradali.

Requisiti: la candidatura ideale è in possesso di diploma di istruzione secondaria superiore ad indirizzo tecnico per geometri, in possesso di patente b ed automunito. Macchinari da utilizzare carotatrici, pacometro, georadar, sclerometro, soniche. Esperienza non necessaria.

Sede di lavoro: Tratti autostradali A7-A26 Alessandria - Tortona.

Tipologia di inserimento: contratto a tempo determinato full-time della durata di 5 mesi con orario dalle 8,00 alle 13,00 e dalle 14,00 alle 17,00. Le persone interessate possono candidarsi sul sito www.iolavoro.org codice offerta 12851.

Azienda privata ricerca 1 SPECIALISTA IN CONTABILITA’ Mansioni: la risorsa si occuperà di svolgere in piena autonomia le seguenti mansioni: prima nota, gestione pratiche e comunicazioni con le banche, emissione DDT, fatturazione elettronica, preparazione pratiche per bilancio.

Requisiti: la risorsa è esperta nel ruolo, automunita, residente in zone limitrofe ad Alessandria

Sede di lavoro: Alessandria (periferia)

Tipologia di inserimento: tempo indeterminato -full time. Le persone interessate possono candidarsi sul sito www.iolavoro.org codice offerta 12717



Struttura residenziale socioassistenziale ricerca 2 EDUCATORI PROFESSIONALI Mansioni: la persona si occuperà di progetti e interventi educativi presso struttura residenziale socioassistenziale per disabili gravi.

Requisiti: esperienza nella mansione, laurea Educatore/trice professionale, patente B e possesso mezzo proprio.

Tipologia di inserimento: contratto di lavoro a tempo indeterminato

Sede: Alessandria. Le persone interessate possono candidarsi sul sito www.iolavoro.org codice offerta 12654



Struttura residenziale socioassistenziale ricerca 6 OPERATORI/TRICI SOCIOSANITARI OSS Mansioni: la persona si occuperà di assistenza sanitaria su indicazione del personale medico/infermieristico in struttura residenziale socioassistenziale per disabili gravi.

Requisiti: esperienza nella mansione, qualifica professionale di Operatore SocioSanitario Oss, patente B e possesso di mezzo proprio, disponibilità al lavoro su turni anche notturni.

Tipologia di inserimento: contratto di lavoro a tempo indeterminato.

Sede di lavoro: Alessandria. Le persone interessate possono candidarsi sul sito www.iolavoro.org codice offerta 12651



Struttura residenziale socioassistenziale ricerca 6 INFERMIERI/E Mansioni: la persona si occuperà di assistenza sanitaria presso struttura residenziale socioassistenziale.

Requisiti: esperienza nella mansione, laurea in scienze infermieristiche, patente B in possesso di mezzo proprio, disponibilità al lavoro su turni anche notturni.

Sede di lavoro: Alessandria

Tipologia di inserimento: contratto di lavoro a tempo indeterminato. Le persone interessate possono candidarsi sul sito www.iolavoro.org codice offerta 12650

Famiglia ricerca 1 BADANTE ASSISTENTE FAMILIARE Mansioni: la persona si occuperà di assistenza prevalentemente notturna a persona autosufficiente, aiuto nella gestione della casa, accompagnamento nel disbrigo delle commissioni.

Requisiti: esperienza documentabile nella mansione, disponibilità al lavoro notturno, patente B e possesso mezzo proprio. Sede di lavoro: Alessandria. Tipologia di inserimento: contratto di lavoro a tempo determinato. Le persone interessate possono candidarsi sul sito www.iolavoro.org codice offerta 12428



Azienda privata ricerca 1 TIROCINANTE SISTEMISTA Mansioni: Mansioni: la risorsa si occuperà di progettazione, configurazione e manutenzione di sistemi servers (Windows) ed infrastrutture di rete; configurazione e gestione di sistemi virtualizzati (HyperV, VMware) e DB SQL Servers. Requisiti: Laurea in Informatica o Ingegneria Informatica; conoscenza della lingua inglese (autonomia di lettura testi e manuali tecnici); buone conoscenze di informatica sistemistica; patente B e automunito. Sede di lavoro: Alessandria. Tipologia di inserimento: tirocinio con indennità di 600 euro, con possibilità di assunzione. Se interessati candidarsi sul sito www.iolavoro.org, codice offerta n. 11268.