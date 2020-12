Cade dal secondo piano dell'ospedale: muore 87enne

ALESSANDRIA - Un uomo di 87 anni, Emiliano Merlo, si sarebbe tolto la vita lanciandosi dal secondo piano dell'ospedale Santi Antonio e Biagio. E' accaduto ieri sera, martedì (8 dicembre).

L'anziano era ricoverato nel reparto di Geriatria. Da quello che si è potuto apprendere, l'87enne, che abitava a Novi Ligure, era stato ricoverato alla fine della scorsa settimana per problemi circolatori. Non è dato sapere cosa sia accaduto nella sua mente prima del tragico gesto. L'87enne lascia una figlia che abita in Liguria.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri del Radiomobile della Compagnia di Alessandria. La salma, al momento, è a disposizione della magistratura.