Lucchese - Alessandria: vietato sbagliare (0-2)

LUCCA - Squadra che vince non si cambia. O quasi. Una sola variazione nell'undici iniziale al 'Porta Elisa': Scognamillo a destra, spostando Prestia a sinistra. Confermato anche il modulo, con Chiarello e Arrighini alle spalle di Eusepi. Torna Corazza e parte dalla panchina.

Lucchese con il 3-5-2: assente Panati squalificato, torna Benassi in difesa. La novità è Ceesay dall'inizio. Papini va in panchina, per un problema fisico. Al suo posto Bartolomei

Lucchese - Alessandria 0-2



Marcatori: st 4' Celia, 20' Arrighini



PLAY - BY -PLAY - TEMPO REALE

Secondo tempo

30' Occasione gol per la Lucchese: sul cross da sinistra di Adamoli, provvidenziale Cosenza in angolo sulla deviazione di Meucci

29' Corazza scambia con Casarini, va sul fondo e mette sul secondo palo per Eusepi, sul fondo

24' Missile di Prestia dal limite, deviato in angolo

22' Il ritorno di Corazza dopo un mese, per Arrighini, capocannoniere con 6 reti. Dentro anche Casarini per Suljic

20'GOOOOL Raddoppiano i Grigi: taglia Celia da sinista, Eusepi sul secondo palo rimette un gran pallone che Arrighini a pochi centimetri ribadisce in rete

10' Primo cambio per i Grigi, dentro Di Quinzio per Chiarello

4'GOOL Alessandria in vantaggio: Eusepi mette in area un gran pallone dal fondo, Celia al limite raccoglie e di sinistro infila Coletta

1' Secondo angolo, il colpo di testa di Eusepi alto

Primo tempo

Le occasioni vanno sfruttate: l'Alessandria non lo fa e i primi 45 minuti si chiudono con uno 0-0, che fotografa un controllo della gara, ma senza sussulti. Arrighini spreca la palla migliore, forse il tocco di Eusepi aiuta la parata di Coletta sul tiro di Castellano

44' La prima conclusione della Lucchee, sinistro di Bianchi, Pisseri blocca senza problemi

41' L'arbitro grazia Ceesay già ammonito, che falcia Parodi al limite

35' Castellano vicino al gol: riprende una respinta sul cross di Parodi, missile di Castellano dal limite, devia Eusepi e Coletta intercetta con il corpo e neutralizza

27' Sul cross di Celia da sinistra, Coletta arriva prima sulla palla e poi atterra Chiarello. Ma non è rigore, perché il portiere antiicipa il giocatore

21' Mezzo tempo di supremazia grigia, ma sterile

17' Vantaggio divorato da Arrighini, che entra in area ma calcia alle stelle la palla dell'1-0

10' Cross di Parodi da destra, Arrighini di testa. Alto

8' palla che danza in area, Arrighini di collo pieno, blocca Coletta

5' Va al cross Celia da sinistra, verso Eusepi sul secondo palo. La difesa libera, poi Parodi non riesce a controllare al limite e calciare

Le formazioni

Lucchese (3-5-2): Coletta; Dumancic, Benassi, Solcia; Bartolomei (22't Caccetta), Ceesay (8'st Molinaro), Sbrissa, Meucci, Adamoli; Bianchi, Nannelli. A disp.: Biggeri, Panariello, Lionetti, Cellamare, Signori, Papini, Convitto, Fazzi, Scalzi, De Vito. All.: Lopez

Alessandria (3-4-2-1): Pisseri; Scognamillo, Cosenza, Prestia; Parodi, Castellano, Suljic (22'st Casarini), Celia; Chiarello (10'st Di Quinzio), Arrighini (22'st Corazza); Eusepi. A disp.: Crisanto, Stijepovic, Blondett, Crosta, Macchioni, Mora, Poppa, Bellodi, Rubin. All.: Gregucci

Arbitro: Pashuku di Albano Laziale

Assistenti: Cataldo di Bergamo e Ceccon di Lovere

Note: Giornata piovosa, terreno molto pesante e scivoloso. Si gioca a porte chiusse. Ammoniti: Ceesay, Suljic per gioco falloso. Angoli: 5-0 per l'Alessandria. Recupero: pt 0, st