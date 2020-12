Buoni spesa, 30 domande in quattro ore alla Casa di Quartiere

ALESSANDRIA - La crisi morde. Ulteriore testimonianza, se ancora ce ne fosse bisogno, le 30 domande già inviate ieri, grazie allo sportello aperto alla Casa di Quartiere di via Verona, per la nuova tranche di "buoni spesa" del Comune di Alessandria.

Alessandria, nuova tranche di buoni spesa: leggi l'articolo

"In appena quattro ore, le prime di apertura - spiega il responsabile della Comunità di San Benedetto al Porto, Fabio Scaltritti - abbiamo inviato 30 domande, ricevuto una cinquantina di telefonate ricevute e avuto anche qualche coda e qualche malumore. Per questo, da domani (oggi, ndr) avremo cinque sportelli in contemporanea e fino al 9 dicembre (termine per presentare la domanda) anche grazie al supporto di Fondazione Social e Compagnia di San Paolo. Non serve Spid o Isee, solo documenti e codice fiscale. Per tutti noi, è un ulteriore modo per avvicinare i cittadini alla pubblica amministrazione e di dare un contributo immediato e concreto".