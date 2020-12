L'App Multiservice di Confartigianato Imprese Alessandria

ALESSANDRIA - Confartigianato Imprese Alessandria ha sempre mostrato negli anni un’attenzione particolare alle tematiche riguardanti la promozione delle micro e piccole imprese artigiane o commerciali, assistendole ed offrendo loro dei servizi di comunicazione all’avanguardia; l’avvento ed il progressivo consolidamento del web marketing, l’ha portata ad utilizzare le nuove tecnologie informatiche per accrescere e potenziare la visibilità delle imprese sul mercato “virtuale”, ormai divenuto globale. Per questo motivo ha sviluppato ConfiApp, il progetto digitale nato nel 2016 per agevolare l’accesso delle piccole imprese al mercato delle vendite on-line, rendendolo semplice e soprattutto molto più economico rispetto ai costi di realizzazione e gestione di una piattaforma privata aziendale.

Con questa filosofia ConfiApp si è rivolta fino ad oggi alle piccole imprese e professionisti della provincia iscritte alla Camera di Commercio di Alessandria e Asti, con l’obiettivo di creare una “mostra - mercato on-line”; ideata inizialmente come semplice vetrina promozionale virtuale (market place b2b / b2c), la piattaforma si è successivamente evoluta, trasformandosi in un vero e proprio portale di e-commerce, studiato appositamente per aiutare le piccole aziende a contrastare la flessione di vendite causate dall’emergenza epidemiologica tuttora in corso. L’utente/consumatore può infatti avviare una ricerca del bene o servizio a cui è interessato, anche mediante l’applicazione per smartphone ConfiApp, dedicata e scaricabile gratuitamente da Apple Store IoS e Play Store Android, la quale evidenzia i contenuti caricati su di una piattaforma on-line, indirizzandolo all’azienda inserzionista, grazie alla sua elevata indicizzazione, che permette di mantenere un posizionamento elevato nelle prime pagine dei motori di ricerca (Google), dovuto ad un’attenta e costante attività svolta direttamente dai gestori e ideatori del portale, l'Agenzia di advertising D&N marketing S.r.l. di Casale Monferrato.

Inoltre, la stessa la ricerca si può effettuare direttamente sulla piattaforma, accedendo ai diversi settori merceologici, e grazie alla geolocalizzazione (Google Maps), si possono individuare le aziende aventi sede nella zona più prossima al cliente. In aggiunta, l’utente/consumatore può ricevere una notifica “push” sul proprio cellulare, transitando in prossimità di una azienda inserita fra le sue preferite.

L’azienda inserzionista, a sua volta ha la possibilità di programmare offerte speciali, sconti e promozioni dedicate a potenziali clienti, ricevendo gli ordini sulla propria e-mail tramite appositi moduli, o su Whatsapp, il tutto autonomamente, in modo semplice e intuitivo, ovvero mediante l’assistenza dei gestori della piattaforma, qualora richiesta.

Ogni scheda azienda è equivalente ad un vero e proprio minisito, comprendente uno “slideshow dinamico” di grande impatto visivo, la descrizione dei prodotti e servizi offerti, i recapiti, il modulo di contatto e uno spazio con comunicazioni in evidenza, il tutto integrato con la possibilità per il cliente di procedere all’acquisto del prodotto a cui è interessato, con la relativa consegna a domicilio tramite corriere, effettuando direttamente il relativo pagamento mediante i più diffusi circuiti di pagamento (PayPal, PostePay, carte prepagate, carte di credito-debito, bonifici bancari).

Confartigianato Imprese Alessandria, in seguito all'emergenza Sanitaria in corso, ha deciso di implementare i servizi offerti da ConfiApp arricchendoli con nuovi strumenti e funzionalità comunicative.

La nuova versione aggiornata di ConfiApp offre, offre ad aziende ed utenti li seguenti servizi:

1) UN MARKETPLACE composto da singoli e-commerce a disposizione dei clienti di ogni azienda inserita nel portale web indicizzato;



2) UNA SEZIONE DEDICATA ALLA CONSEGNA A DOMICILIO per le realtà commerciali che le effettuano nel rispetto delle vigenti normative;



3) SERVIZI DIGITALI TRA CUI LA TESSERA “ConfiApp persone”, con cui si può accedere a imperdibili e vantaggiose Convenzioni Territoriali e Nazionali offerte dal sistema Confartigianato;

4) UNA SEZIONE DEDICATA ALLE “NEWS” consultabile in ogni momento da chiunque scarichi l’applicazione sul proprio smarthpone, che permette di ricevere direttamente le notifiche di tutte le notizie e informazioni pubblicate;

5) UN CANALE DI COMUNICAZIONE DIRETTA ed immediata tra Confartigianato e le imprese, che permette di aggiornare in tempo reale gli utenti tramite notifiche push, nuovi decreti e sulle ultime notizie relative all’epidemia, offrendo un’informazione affidabile e puntuale.



Per Info: www.confiapp.it

Per Acquistare la tessera: https://www.confiapp.it/it/tessera/

Scopri le Convenzioni ConfiApp: https://www.confiapp.it/it/convenzioni/

Vai su Confi App Market: https://confiappmarket.it/