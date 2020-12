Investita in via Pietro Isola, muore all’ospedale

NOVI LIGURE - È morta poco fa all’ospedale ‘San Giacomo’ di Novi Ligure un’anziana signora che nel pomeriggio era stata investita da un’auto mentre attraversava la strada in via Pietro Isola a Novi Ligure.

L’incidente è avvenuto nella parte periferica della strada, davanti al ristorante ‘A vera pizza’ che si trova al numero 108 di quella strada, poco prima dell’incrocio con via Silvio Pellico. Nonostante la visibilità scarsa del tramonto di una giornata piovosa, l’anziana signora si è avventurata ad attraversare la strada a quell’ora frequentata da parecchi automezzi pesanti. Quando si trovava al centro della carreggiata la donna è stata investita da un’auto ed è caduta sull’asfalto. Ferita, è stata trasportata all’ospedale dove è deceduta qualche ora dopo. Non aveva con sé documenti e il suo riconoscimento ha impegnato i carabinieri della stazione di Novi Ligure sino a pochi minuti fa quando sono riusciti a rintracciare i figli.

Un’incidente stradale che per la sua dinamica ha scosso i soccorritori e i carabinieri intervenuti per regolare il traffico nei concitati minuti dei soccorsi, e per effettuare i rilievi utili a ricostruire la dinamica.