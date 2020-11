Non solo esami, l'Università vista dagli studenti

L'Associazione di Promozione Sociale e Radio, Ente del Terzo Settore, 6023, Unione degli Studenti dell’Università del Piemonte orientale, in collaborazione con Agenzia Nazionale Giovani, dà vita ad un percorso di formazione e orientamento trasversale, in forma telematica, rivolto ai giovani e totalmente gratuito per conoscere meglio il mondo universitario e le attività di internazionalizzazione offerte dalla Comunità Europea.

Il progetto “Connect to the future” è rivolto agli studenti maggiorenni delle scuole superiori e a tutti i giovani "neet" dai 18 ai 25 anni.

Gli interessati devono inviare la loro candidatura entro mercoledì 9 dicembre compilando un form on line. Giovedì 10 dicembre l’Associazione 6023 A.P.S./E.T.S. comunicherà i nominativi dei candidati selezionati.

Il percorso formativo si svolgerà dal 15 dicembre al 2 marzo, con un ciclo di 8 martedì seguiti da una festa finale. Questa iniziativa ha come obiettivo presentare il mondo universitario e le sue molteplici opportunità di partecipazione alla comunità studentesca: dalla web radio accademica alle associazioni studentesche, con uno sguardo anche a "trucchi e segreti" su come poter vivere al meglio l’esperienza all’interno dell’ateneo.

Oltre al percorso formativo, il partecipante che prenderà parte agli incontri riceverà gratuitamente a domicilio di un kit “piccolo radiofonico” per permettere di mettere in pratica quanto appreso durante corso e continuare a creare contenuti di qualità.

A questo link trovate il modulo per l'iscrizione che deve avvenire entro il 9 dicembre 2020 https://bit.ly/ moduloiscrizioneCTTF



