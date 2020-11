Nigeriano prende a sprangate un connazionale: deferito dai Carabinieri

ALESSANDRIA - I Carabinieri della Sezione Radiomobile di Alessandria hanno deferito in stato di libertà un nigeriano 32enne per lesioni personali aggravate e porto di armi od oggetti atti a offendere. L’extracomunitario, verosimilmente per futili motivi legati alla mancata restituzione di duecento euro, ha aggredito con una spranga di ferro un connazionale, cagionandogli una contusione alla caviglia.