Medici e psicologi in aiuto via whatsapp e videochat

ALESSANDRIA - Da alcuni giorni sono ripresi i servizi di aiuto psocologico legato all'emergenza coronavirus. L'Asl ha riattivato il numero il numero d’aiuto 3664309876. Rispondono educatori e psicologi in grado di fornire sostegno su problematiche legate alla pandemia.

VIDEOCHIAMATE

Soleterre onluns ha attivato un servizio per persone che sono state ricoverate e colpite dalla malattia o familiari che hanno perso un parente e ancora con particolari situazioni di fragilità psico-sociale aggravate dall’emergenza Covid. Si può chiedere aiuto telefonando al 3357711805. Un operatore sarà a disposizione in videochiamata o in presenza sul territorio di Alessandria (fino a 8 incontri gratuiti).

MEDICINA SOLIDALE

E' un servizio di consulenza medica on-line per chi si trova in condizioni di indigenza economica e non può pagare le strutture private, o si trova in difficoltà - a causa delle attuali restrizioni - ad accedere al Servizio Sanitario Nazionale. Il servizio non si occupa dell’emergenza Covid-19 ma può comunque fornire orientamento ed informazioni generali ad essa correlate.

Primo accesso: via e-mail medisolidale@gmail.com o telefono (cell. 351 6955152). La documentazione può essere inviata via whatsapp e il consulto essere effettuato in videochat. Le ricette potranno essere spedite via email

Non sai come inviare al Servizio referti e documenti via e-mail o WhatsApp? Per aiuto tecnico: 0131.533.848 (Casa di Quartiere, sportello covid19alessandria.help) e 335.474.786.

www.covid19alessandria.help