Troppe salme e troppi funerali: cimitero aperto solo nel weekend

ALESSANDRIA - Il Comune di Alessandria ha disposto, da domani fino al prossimo 3 dicembre, la chiusura al pubblico del cimitero dal lunedì al venerdì, fermo restando l’apertura nelle giornate del sabato e della domenica con gli orari già stabiliti.

Questo perché il personale è costantemente impegnato nella gestione delle attività connesse allo svolgimento dei funerali, in forte aumento in questi giorni, e al supporto alle attività di gestione della camera mortuaria, conseguenti all’accoglimento delle salme provenienti in particolare dall’Azienda Ospedaliera, dalla Clinica Salus e dall’Istituto “Teresa Michel”, che hanno fatto esplicita richiesta di disponibilità alla traslazione delle salme Covid positive dalle loro camere mortuarie all'obitorio del camposanto.

E' stata dunque l'Unità di Crisi, a cui l'amministrazione si è rivolta, a valutare la chiusura temporanea della struttura, anche tenuto conto che, in tali condizioni, non è possibile garantire un costante regolare presidio delle strutture cimiteriali e lo svolgimento delle attività minimali di pulizia e verifica degli spazi aperti al pubblico.

L’accesso, dal lunedì al venerdì, sarà perciò esclusivamente consentito agli operatori delle Onoranze funebri, per lo svolgimento dei funerali e per la movimentazione dei feretri da e per l’obitorio; all’utenza che dovrà assistere alle funzioni funebri; agli operatori addetti esclusivamente alla rimozione dei marmi dai loculi oggetto di tumulazione.