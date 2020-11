Gregucci al suo posto, la squadra in campo anche domani

ALESSANDRIA - Due ore di corsa, soprattutto scarico, ma certo ci sarà stato anche confronto nello spogliatoio. Per il momento all'interno della squadra: nell'allenamento deciso ieri sera dopo il ko con il Renate, che definire punizione sembra quantomeno eccessivo, c'erano tutti, qualche esercizio diverso, e in più, per chi non ha giocato o ha avuto un minutaggio ridotto.

Domani seduta al pomeriggio, poi riprenderà il programma della settimana normale, fino al derby con la Pro Vercelli (oggi confitta in casa dalla Pro Sesto), domenica alle 15, che Blondett salterà per squalifica.

Gregucci resta al suo posto: così, evidentemente ha deciso il presidente Luca Di Masi, che è atteso nei prossimi giorni alla Michelin. Non sono previste, almeno per ora, novità nello staff: per il tecnico la gara del 29 è quella decisiva o, invece, Di Masi ha deciso che non ci saranno cambi in corsa in questo campionato? Possibile, anche, che abbia prevalso l'opzione di intervenire sulla rosa, al mercato di gennaio.