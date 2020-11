Corso gratuito di formazione professionale

ALESSANDRIA - La formazione professionale può rappresentare la soluzione per coloro che vogliono reinserirsi nel mercato del lavoro o che hanno bisogno di formarsi per specializzarsi in un nuovo settore.

Ecco perché EnAIP Alessandria organizza il corso “Tecnico commerciale delle vendite”, che permette di acquisire nuove competenze utili per entrare nel mondo del lavoro o riqualificarsi dopo un periodo di disoccupazione.



Questa figura professionale interviene nel processo di distribuzione commerciale occupandosi di individuare le risorse da attivare nelle operazioni di vendita, predisponendo strategie di monitoraggio e valutazione dei risultati e implementando procedure di miglioramento.



Il corso fornisce i contenuti necessari per poter predisporre la documentazione gestionale e contrattuale delle attività commerciali, realizzare il piano di acquisti, curare i rapporti con i clienti, anche in lingua straniera, e curare la relazione con rappresentanti e agenti.

I Tecnici Commerciali possono trovare lavoro come dipendenti presso aziende di piccole e grandi dimensioni di diversi settori, che utilizzano reti commerciali di distribuzione per promuovere i propri prodotti.



Il percorso è gratuito, aperto a qualificati o diplomati disoccupati; ha una durata di 600 ore, di cui 240 riservate allo stage in azienda. Una volta superato l’esame finale, verrà rilasciato l’Attestato di specializzazione.