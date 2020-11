Riconfermato presidente il tortonese Luca Zerba Pagella

ALESSANDRIA - Il dott. Luca Zerba Pagella di Tortona è stato confermato per il quinto mandato consecutivo Presidente di Federfarma Alessandria, l’Associazione dei Titolari di Farmacia della nostra Provincia.

Come Vice Presidente e Dirigente Responsabile della Sezione Farmacisti Rurali è stato nominato il dott. Vittorio Bianchi della Farmacia Gualco Snc di Molare.



Segretaria sarà la dott.ssa Angela Maria Braggio e Tesoriere il dott. Roberto Mutti entrambi di Alessandria. Completano il nuovo Consiglio i dottori: Marzio Michele De Lorenzi, Valeria Ferretti, Gian Luigi Milanese, Luciana Moccagatta, Marcello Pittaluga (Presidente dell’Ordine dei Farmacisti), Giannandrea Valletta, Adriano Visconti.

Il Collegio Sindacale è composto dal Presidente Federico Balbi, Federica Petrini, Angelo Ricci, supplente Gabriele Maggi.

Il conermato presidente ha ricordato la costante presenza della categoria nella criticità dell’ormai lungo periodo di emergenza, ha anticipato la volontà di mettere in atto preparazione e disponibilità per ogni eventuale servizio idoneo, di fronte all’evolversi della patologia e agli strumenti per combatterla.