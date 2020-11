Prestia, nessuna lesione

ALESSANDRIA - Sospiro di sollievo per Giuseppe Prestia e per l'Alessandria: l'ecografia a cui il difensore è stato sottoposto oggi, per valutare l'entità del problema muscolare che domenica lo ha costretto a lasciare il campo dopo soli 12 minuti, ha escluso lesioni.

Il referto parla di "sovraccarico ai flessori" della gamba sinistra. Le condizioni del giocatore saranno nuovamente valutate in settimana: difficile dire se potrà essere disponibile per la trasferta a Meda, sabato, contro la capolista Renate, ma se non dovesse farcela, potrà essere pronto per il derby con la Pro Vercelli, domenica 29.

Nell'anticipo tornerà a disposizione Scognamillo, che ha scontato la squalifica, mentre Blondett è in diffida dopo il cartellino contro il Piacenza.

La squadra ha ripreso oggi gli allenamenti al centro Michelin.