Incidente Solvay: incontro per affinare la comunicazione, anche alla popolazione

ALESSANDRIA - Questa mattina, durante la riunione del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, presieduta dal Prefetto Olita si è discusso anche dell'incidente avvenuto ieri all'interno dello stabilimento Solvay di Spinetta Marengo: una fuga di acido cloridrico che ha fatto scattare un allarme di stabilimento durato un'ora e in seguito al quale un operaio è stato trasportato in Pronto Soccorso in codice giallo.

Sul posto sono intervenuti i tecnici di Arpa e il responsabile del settore Ambiente della Provincia, Claudio Coffano che ha relazionato il Comitato Provinciale: “Pur sottolineando la rilevanza esclusivamente interna dell’incidente, è stata decisa l’effettuazione a breve di un incontro tra gli Enti competenti e la Società per affinare ulteriormente le comunicazioni anche nei confronti della popolazione, sulla base del vigente Piano di emergenza esterna approvato dalla Prefettura”.

Sul caso, nell’immediatezza dei fatti, era intervenuto anche l’ex assessore all’Ambiente del Comune, Claudio Lombardi, che aveva chiesto l’intervento del sindaco, Gianfranco Cuttica di Revigliasco, quale responsabile della salute pubblica, affinché “fornisca le informazioni inerenti l’incidente, le cause, i provvedimenti assunti fino ad oggi affinché non si ripetano situazioni rischiose per la popolazione e la matrice ambientale”.