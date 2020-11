Dopo il successo ottenuto dall'iniziativa avviata in primavera, il network de Il Piccolo in collaborazione con la concessionaria di comunicazione e pubblicità Medial, ripropone il servizio per le consegne a domicilio.

Accedere al servizio è molto semplice: se hai un'attività che consegna a domicilio o eroga servizi online in provincia di Alessandria, puoi comunicarlo utilizzando la piattaforma messa a disposizione dal network de Il Piccolo.

Puoi iscriverti alla piattaforma compilando questo form.

La tua attività sarà segnalata attraverso questa mappa a tutti gli utenti del network (che comprende oltre a Il Piccolo anche AlessandriaNews, NoviOnline, OvadaOnline, TortonaOnline, ValenzaNews, CasaleNotizie e AcquiNews) per tutta la durata dell'emergenza Covid-19.

ALESSANDRINO:

Sapore di Pane di Natalina Barbieri - Alimentari

- Alimentari La culla dell'assorbenza - Pannoloni, Pannolini

- Pannoloni, Pannolini Ristorante Napoleon - Ristorazione / Bar

Pizzeria Isola - Ristorazione / Bar

- Ristorazione / Bar Pizzeria Saraceno - Ristorazione / Bar

- Ristorazione / Bar Girone Dei Golosi - Ristorazione / Bar





CASALESE:

OVADESE:

ACQUESE:

NOVESE:

Bar Latteria Mari - Ristorazione / Bar

- Ristorazione / Bar La Corbuls - Ristorazione / Bar

- Ristorazione / Bar L'Arca di Bea - Alimenti e accessori per animali

- Alimenti e accessori per animali Pizzeria il Cantiere - Ristorazione / Bar

- Ristorazione / Bar Wiwa la pizza - Ristorazione / Bar

- Ristorazione / Bar RaviolPub - Ristorazione / Bar

La Capsuleria - Capsule di caffè

- Capsule di caffè Mimalù - Abbigliamento donna

- Abbigliamento donna Dorian Grey - Ristorazione / Bar



TORTONESE:

STUBE Birreria con cucina e pizza - Ristorazione / Bar



VALENZANO:

Bar Fashion - Ristorazione / Bar

FUORI PROVINCIA: