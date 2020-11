Radio Rai celebra il record del 'nostro' Stefano Venneri

ALESSANDRIA - Una gradita sorpresa per Stefano Venneri, speaker radiofonico e anima delle tante iniziative realizzate al quartiere Cristo. Il noto dj alessandrino, che è anche la voce ufficiale del Torino Calcio, è stato menzionato da Radio Rai nella giornata dedicata alla celebrazione dei guinness. Venneri, che andò in onda ininterrotamente tra il 4 e il 12 ottobre 2016 per 205 ore consecutive, ha stabilito un record ancora oggi imbattuto: su un post pubblicato sulla pagina Facebook di Radio Rai, il ricordo di quella incredibile impresa.

"Sono emozionato e felice - ammette Venneri - non mi aspettavo un riconoscimento del genere. Fa davvero piacere, a maggior ragione in un momento così particolare".