Clotilde trasferita alla Salus: ringrazia tutti, anche i negazionisti

ALESSANDRIA - Clotilde Armellini ha lasciato l’ospedale di Alessandria. E’ stata trasferita alla Clinica Salus dove, come afferma lei stessa, affronterà la battaglia finale contro il Covid-19.

“Ho fatto un passo in avanti e la mia boccia di pesci l’ho fatta esplodere. Sono passata ad ossigeno in maschera. Dopo più di 20 giorni in pneumologia - racconta Clotilde, sulla pagina Facebook della Croce Verde alessandrina - due angeli di nome Cristian ed Eleonora mi hanno accompagnato per affrontare la battaglia finale. Sono stata trasferita alla Salus, dove farò riabilitazione e pian piano mi scaleranno l’ossigeno per tornare a respirare autonomamente ad aria ambiente. Il tampone è ancora positivo. Sono a metà del mio percorso, ci vorrà ancora tempo e pazienza ma sono viva! Respiro e penso ai miei bambini. Ce la sto mettendo tutta, e questo virus bastardo lo ammazzo io! Vinco io.

Grazie a tutte le persone che mi hanno sostenuto. Grazie a tutto il personale sanitario di pneumologia, a partire dalle addette delle pulizie, alle oss, alle infermiere e ai medici. Siete stati fondamentali, ve ne sarò sempre grata. Per tutta la vita. Amo i vostri occhi, che erano l’unica cosa che potevo vedere. Mi hanno dato la forza giorno dopo giorno per combattere. Nadia, Stefania, Carmela, il dottor Mattia, la dottoressa Giulia, Raffaella, sono solo alcuni dei tanti nomi che porterò nel cuore!

Grazie a tutti, pian piano sto rispondendo ai vostri messaggi mi avete travolto con il vostro affetto che mai mi sarei aspettata. Infine, voglio ringraziare Valentina Petrucci perché sei speciale. Oltre a starmi vicina, hai appoggiato e difeso il mio messaggio (il video pubblicato sui social mentre le posizionavano il casco monouso con l’ossigeno ha scatenato gli insulti di chi nega il virus costringendola ad eliminarlo, ndr), che ho voluto mandare a tutti cercando di sensibilizzare questo momento storico che stiamo affrontando! Grazie a tutti! Anche agli haters e ai negazionisti”.