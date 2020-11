Crescono i contagi: ora sono 17

CASTELLAZZO - Aumenta il numero dei castellazzesi positivi al tampone: in base ai dati resi noti dal Comune sono 17, in 15 nuclei familiari diversi, di cui quasi la metà (8) nella fascia di età 30 - 50 anni, per la precisione 1 cinquantenne, 4 quarantenni e 3 trentenni. Ci sono anche 2 soggetti in età scolare e 1 in età prescolare e 6 ultrasettantenni.

Attualmente le persone in quarantena sono 14 e 15 quelle in isolamento fiduciario.

Complessivamente 820 residenti si sono sottoposti al test molecolare, pari al 18,50 per cento della popolazione. I decessi, da inizio pandemia, sono 26.