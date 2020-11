Al Cristo arriva il punto di decontaminazione automatico

ALESSANDRIA - Una tenda per permettere agli operatori di sanificarsi dopo avere concluso il traporto di pazienti Covid. Questa mattina, giovedì, al Cristo in via Buonarroti, presso la sede di Castellazzo Soccorso, è stato presentato il punto di decontaminazione automatico, per il personale impiegato nei servizi che prevedono il contatto con soggetti positivi al virus. L'intero processo avviene in maniera automatizzata, eliminando così il rischio di contaminazioni incrociate durante la fase di sanificazione.

Francesco Zanini, presidente di Castellazzo Soccorso, e Vittorio Capobianco, responsabile della sede di Alessandria di Castellazzo Soccorso, chiariscono che "la tenda è a disposizione di tutte le associazioni coinvolte nella gestione della pandemia, è solo necessario contattare preventivamente la centrale operativa di Castellazzo Soccorso al numero 0131-270027".

Hanno partecipato all'evento anche il vice sindaco di Alessandria, Davide Buzzi Langhi, il presidente di Attività e Commercio, Roberto Mutti, e il coordinatore della Commissione Sud, Mario Ruvolo.