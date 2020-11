Carrarese - Alessandria: che duello (0-0)

CARRARA - Gregucci sceglie la continuità: fiducia alla formazione che ha battuto il Pontedera e che ha convinto, come atteggiamento tattico e mentale, in attacco ancora con Corazza preferito a Eusepi per far coppia con Arrighini. Baldini promuove titolare, in difesa, Murolo, autore della rete del pareggio a Novara. Nel tridente alle spalle di Infantino c'è anche Manzari dall'inizio, insieme a Calderini e Piscopo.

PLAY - BY - PLAY - TEMPO REALE

Carrarese - Alessandria

Marcatori:

Primo tempo

33' Manovra tutta di prima l'Alessandria, Arrighini tiene palla e daloga con Casarini sullo stretto, tocco a Castellano per Celia, il cross sul secondo palo allungato in angolo

26' Punizione da 30 metri, centrale: batte Casarini, un metro abbondante sulla traversa. La partita stenta a decollare.

19' La miglior manovra dell'Alessandria vale il primo anglo sulla conclusione di Parodi smarcato da un colpo di testa di Casarini.

15' Calderini prova a sfruttare la sponda di Infantino, ma commette fallo su Parodi. La Carrarese attacca con più convinzione

12' Si libera bene Calderini a sinistra, cross in area, Infantino non ci arriva

3' Brivido su un rilancio basso di Prestia, che va a sbattere sulle gambe di Infantino, e rischia di diventare un assist, bravo Crisanto a spazzare via

1' Subito duello tra Parodi e Calderini, uno dei temi della gara

Le formazioni

Carrarese (4-2-3-1): Mazzini; Valietti, Borri, Murolo, Imperiale; Pasciuti, Luci; Manzari, Piscopo, Calderini; Infantino. A disp.: Pulidori, Agyei, Caccavallo, Ermacora, Fortunati, Grassini, Cais. All.: Baldini

Alessandria (3-5-2): Crisanto; Scognamillo, Prestia, Blondett; Parodi, Casarini, Gazzi, Castellano, Celia; Corazza, Arrighini. A disp.: Crosta, Chiarello, Cosenza, Eusepi, Di Quinzio, Stijepovic, Suljic, Mora, Bellodi, Rubin. All.: Gregucci

Arbitro: Maranesi di Ciamino

Assistenti: Ceccon e Cataldo, quarto uomo Di Marco

Note: Cielo coperto, fondo in sintetico. Si gioca a porte chiuse. Ammoniti: Angoli: 2-1 per l'Alessandria. Recupero: