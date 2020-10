"Abbassate il pilomat, nessuno viene a prendere le pizze!"

ALESSANDRIA - Piazza Santa Maria di Castello deserta in un venerdì in cui vige il coprifuoco. Il brutto tempo non aiuta a uscire di casa e ritrovarsi in quell'area, né tantomeno il pilomat alzato. Proprio il paletto automatico che tanto aveva fatto discutere e suscitato tante polemiche - e ironie sui social - sta creando problemi a quella stessa pizzeria che aveva chiesto l'accesso libero, almeno in orario di ristorante. Per favorire il via vai di clientela, naturalmente.

Non sempre però passanti e automobilisti erano stati rispettosi della piazza in cui sorge la più antica chiesa di Alessandria.

Al secondo "quasi lockdown" i gestori della pizzeria Roxy 45 non ce l'hanno più fatta, sfogando su facebook tutto il proprio malcontento: "Secondo voi chi viene a prendere le pizze da asporto a piedi, di sera, con il freddo, nel bel mezzo di una pandemia? Abbassate quel maledetto pilomat!!! E' anche assurdo che ve lo dobbiamo continuare a chiedere. Toc toc, qualcuno ci sente?".