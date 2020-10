Crescono i contagi, l'ospedale sospende le attività "non urgenti"

ALESSANDRIA - Sospensione delle attività ambulatoriali non urgenti. Così l'azienda ospedaliera di Alessandria ha comunicato la decisione di rimodulare i servizi e concentrare le proprie risorse per fronteggiare l’incremento dei ricoveri Covid, in considerazione della rapida progressione dell’epidemia "e a fronte dell’incremento dei ricoveri".

Sono garantite tutte le prestazioni ambulatoriali oncologiche e le prestazioni per patologie a rischio di compromissione della salute con peggioramento clinico che comporterebbe accesso a DEA.

Sono inoltre garantiti i ricoveri in regime di urgenza, i ricoveri oncologici e quelli di alta specialità.

Dal Santi Antonio e Biagio fanno sapere che "Sulla base delle indicazioni regionali, sono temporaneamente sospese le attività di ricovero ordinario e ambulatoriale non urgenti".