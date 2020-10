"Aleramici in Sicilia", storia di un'emigrazione al contrario

NOVI LIGURE — Oggi pomeriggi, giovedì 29 ottobre, alle 18.00, sulla pagina Facebook "Un libro in galleria", verrà presentato il volume “Aleramici in Sicilia - Storia di una emigrazione dimenticata” di Roberto Maestri, fondatore del circolo culturale Marchesi del Monferrato di cui cade proprio questo mese il secondo anniversario della prematura scomparsa. L'iniziativa è promossa dall'associazione Novinterzapagina di Novi e dal circolo Marchesi del Monferrato di Alessandria, all'interno della rassegna Un libro in galleria organizzata dalla galleria PagettoArte di Novi Ligure in partnership con Epoké Edizioni e Puntoacapo Editrice.

Sarà l'occasione di riscoprire, grazie al lavoro di Roberto Maestri, una storia pressoché sconosciuta che abbraccia un arco di tempo dall'XI al XIII secolo: una vera e propria "emigrazione al contrario" rispetto alla direzione (da sud a nord) che in questi ultimi decenni è stata presa da tanti chi si sono mossi in cerca di nuove opportunità. Di questa emigrazione dalle nostre terre alla Sicilia, che ha riguardato non solo nobili e militari, ma intere famiglie di contadini e borghesi, troviamo importanti testimonianze, che Roberto Maestri ha raccolto e raccontato.

All’incontro di presentazione online prenderanno parte Andrea Scotto, storico, Cristina Daglio di Puntoacapo ed Emiliana Conti, che presiede il circolo culturale Marchesi del Monferrato.