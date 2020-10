Alessandria, ko in rimonta

LECCO - Debutto in salita per l'Alessandria (3-1 per il Lecco) nel campionato Primavera 3, la nuova struttura organizzativa per l'Under 19. L'euforia per il vantaggio, all'8', segnato da Poppa, con i gradi di capitano, dura solo tre minuti: all'11' il Lecco pareggia con Ronci, "una rete un po' fortunosa, su una carambola - commenta l'allenatore, Fabio Rebuffi - che abbiamo accusato". La squadra ospite si abbassa molto, subendo un micidiale uno - due in meno di due minuti, al 21' Nuzzo e al 22' Malinverno su rigore. "Già nel finale di primo tempo un accenno di reazione, e la ripresa molto equilibrata, ma non siamo più riusciti ad accorciare. Il Lecco è più avanti, per noi la settimana di avvicinamento è stata un po' complicata, con sierologici e l'attesa degli esiti dei tamponi. Anche per la nostra categoria - spiega Rebuffi - il protocollo è complesso".

Padroni di casa anche più esperti: nell'undici iniziale nove 2002 e solo due 2003, mentre l'Alessandria ha schierato quattro 2002 e 7 2003. Sabato 31 esordio casalingo a CentoGrigio con la Pro Patria.

ALESSANDRIA: Cosma, Patini, Solia, Marchesi (31'st Manfrin), Di Carlo, Suppa (39'st Soleti), Podda, Filipi (8'st Beka), Caposele (31'st Mainetti),Poppa, Fabbrucci (8'st Ghiozzi). All.: Rebuffi