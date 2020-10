Commissione ecomafie in arrivo in città per gli Pfas

ALESSANDRIA - Una delegazione della Commissione ecomafie è in arrivo ad Alessandria: obiettivo del presidente Stefano Vignaroli (M5S) e dei parlamentari Massimo Berutti (Gruppo misto), Chiara Braga (Pd) e Alberto Zolezzi (M5S) sarà quello di fare approfondimenti riguardo alla contaminazione da Pfas.

Così, per due giorni - domani e venerdì - fari accesi sul polo chimico di Spinetta Marengo: domani in prefettura, a Palazzo Ghilini, sono in programma le audizioni dei rappresentanti dello stabilimento Solvay, degli assessori all'Ambiente di Regione Piemonte (Matteo Marnati) e del Comune di Alessandria (Paolo Borasio), del consigliere provinciale con deleghe all'Ambiente (Aldo Visca), del presidente della Provincia Gianfranco Baldi e del sindaco di Alessandria Gianfranco Cuttica di Revigliasco, del direttore generale di Arpa Piemonte e dei rappresentanti dell'Asl Al, oltre che di quelli delle associazioni ambientaliste da tempo impegnate sul territorio. Venerdì, invece, è previsto un sopralluogo allo stabilimento di Spinetta Marengo.