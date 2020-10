Lavori pubblici: la lista degli interventi sulle strade provinciali

ALESSANDRIA - Dopo una pausa di due settimane a causa dell'emergenza maltempo, il consigliere provinciale con delega ai Lavori Pubblici, Federico Riboldi, ha ripreso i consueti incontri con i Sindaci dei comuni che fanno parte dei sei reparti in cui è diviso il territorio provinciale per quanto riguarda gli interventi sulle arterie stradali.

L'incontro della mattinata di oggi, al quale hanno partecipato anche il Dirigente della Direzione Viabilità, ing. Paolo Platania e il Capo Reparto, Sergio Roso, ha riguardato il reparto dell'Acquese. «Per prima cosa - ha dichiarato il consigliere Riboldi - abbiamo preso atto dell'ampliamento del reparto, che da oggi comprende anche il comune di Bosco Marengo. Oltre a quella già note, sono emerse nuove problematiche, come ad esempio lo sfalcio dell’erba che in alcuni punti è avvenuto in ritardo. Anche nel Reparto acquese abbiamo proposto una collaborazione con i Comuni, riaprendo così il dialogo con i territori. L’obbiettivo è quello di sviluppare una convenzione tra Provincia e amministrazioni locali affinché gli interventi di manutenzione ordinaria possano essere svolti in collaborazione con il personale dei vari Comuni. Devo ringraziare, veramente di cuore, i miei colleghi Sindaci – ha concluso Riboldi - che questa mattina hanno dimostrato un profilo istituzionale altissimo ed un grande senso di responsabilità. Sono state portate proposte, iniziate progettualità comuni, nella massima collaborazione».

Questo l'elenco dei lavori settimanali in programma nel territorio acquese:

Chiusura buche SP 30 da Cassine a Merana. Taglio canne e ramaglie SS.PP. 232 e 231 Comuni di Acqui T, Alice Bel Colle Terzo. Iniziano i lavori di ripristino frana lungo la SP 225 al km 9+650 sul territorio del Comune di Montechiaro d'Acqui. Proseguono i lavori di ripristino ponte in ferro a Melazzo. Ripristini tratte inghiaiate lungo la SP 210 nei Comuni di Cavatore e Ponzone.

Definiti, inoltre, gli interventi previsti negli altri reparti della provincia:

ALESSANDRIA-VALENZA: controllo e chiusura buche sull’intera rete stradale di competenze. Taglio erba SP 71.

CASALE: segnaletica orizzontale SP 590 (Mombello - Solonghello - Pontestura). Pulizia fossi SP 38-37 (Ozzano - Ottiglio). Chiusura buche su tutte le strade del reparto.

NOVI-OVADA: taglio erba SP 35 Bis. Chiusura buche e controllo strade del reparto. Messa in sicurezza tombino km 2,800 SP 165.

SAN SEBASTIANO: controllo e chiusura buche sull’intera rete stradale di competenze. Intervento su sfondamento strada SP 140 km 0+200.

TORTONA: controllo e chiusura buche sull’intera rete stradale di competenze e sistemazione della segnaletica verticale.