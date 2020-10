Travolti dalla piena mentre ripulivano torrente: denunciato funzionario comunale

ACQUI TERME - I Carabinieri di Acqui Terme, a conclusione degli accertamenti svolti insieme al personale dello SPreSAL della locale ASL, hanno denunciato un funzionario del Comune per lesioni personali e violazioni in materia di norme sul lavoro, e quattro responsabili di ditte private per lesioni personali colpose e violazioni in materia di sicurezza sul posto di lavoro.

I fatti risalgono al recente evento alluvionale del 24 settembre, quando, a causa delle abbondanti precipitazioni e all’improvvisa ondata di piena di un torrente, un gruppo di dipendenti di una ditta incaricata di eseguire lavori di ripulitura del greto veniva sorpreso a bordo dei mezzi d’opera e travolto dalle acque.

Sette operai riuscivano a mettersi in salvo salendo sui tetti dei veicoli, mentre altri due venivano trascinati dalla corrente e recuperati nel letto del fiume Bormida solo grazie all’intervento dei Vigili del Fuoco e dei Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile. I malcapitati, trasportati presso il locale ospedale civile, riportavano fratture e ferite lacero-contuse agli arti inferiori e superiori.

Nello specifico, il funzionario comunale è stato deferito per non avere provveduto, all’atto dell’affidamento dei lavori alla ditta incaricata, alla verifica dell’idoneità tecnico-professionale dell’impresa, acquisendo il previsto documento di valutazione dei rischi; mentre tre dei datori di lavoro delle ditte incaricate sono stati deferiti per non avere provveduto a programmare e impartire istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave e immediato, fossero in grado di cessare le attività e mettersi al sicuro. Per uno dei tre responsabili, è stato contestato anche il reato di lesioni colpose, per le ferite riportate dai due operai travolti dalle acque, peraltro figli dell’interessato.

Inoltre, il preposto di una quarta ditta è stato denunciato per non avere provveduto a richiedere l’osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e le relative istruzioni di messa in sicurezza di questi ultimi.