Anziana truffata, denunciato giovane rappresentante

OCCIMIANO - Si è presentato a casa di una anziana vendendole un rilevatore di gas al prezzo di 300 euro, a fronte del costo effettivo di 30 euro.



I Carabinieri di Occimiano hanno denunciato un rappresentante 25enne, che, approfittando del ruolo di addetto alle vendite porta a porta per conto di una ditta per la fornitura del gas, si è presentato presso l’abitazione di una pensionata costringendola, con un raggiro, all’acquisto e all’immediata installazione di un rilevatore di fughe di gas.

Una volta ricevuto il pagamento in contanti, il 25enne è fuggito. La donna, a quel punto si è accorta della truffa, informando tempestivamente il locale Comando dei Carabinieri. L’immediato invio di una pattuglia ha permesso di rintracciare il truffatore ancora sul territorio, procedendo anche al sequestro amministrativo di ulteriori dispositivi in suo possesso.

I militari, oltre a denunciare il 25enne per i reati commessi, hanno inviato alla Questura di Alessandria una proposta per l’irrogazione della misura di prevenzione del foglio di via obbligatorio. Sono in corso accertamenti per verificare se sono state commesse altre truffe ai danni di abitanti della zona.