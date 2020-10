Tre giocatori e il viceallenatore positivi. Ma la Giana gioca

GORGONZOLA - Tre giocatori positivi, ma asintomatici, nella stessa condizione anche il viceallenatore Ardito e il preparatore atletico Viterbi. Ma la Giana, domenica contro i Grigi, giocherà. Anche perché l'ultimo protocollo della Lega Pro per la gestione dell'emergenza covid nella terza serie, è molto chiaro: se una squadra ha almeno 13 calciatori da mandare in campo, tra cui un portiere, non può chiedere il rinvio della partita, al massimo un eventuale spostamento orario per completare gli accertamenti.

I tre che hanno contratto il virus (ma non hanno sintomi e tanno bene) sono Dalla Bona, Bonalumi e Benatti. Oggi tutto il 'gruppo squadra' si sottoporrà a tamponi, che saranno ripetuti venerdì, a 48 ore della sfida con l'Alessandria (come prevede il nuovo regolamento per tutto il calcio professionistico).

Gregucci e i suoi uomini hanno ripreso la preparazione dopo la giornata di riposo di ieri. In cui si è parlato, molto, del secondo ko consecutivo, che rende la sfida a Gorgonzola già un passaggio delicato della stagione.