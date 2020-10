Corsi di teatro, la Juta li porta a Gavi e Arquata

ARQUATA SCRIVIA — Riprenderanno stasera al teatro della Juta di Arquata Scrivia i corsi di teatro per adulti, con due incontri di prova gratuiti tenuti dai docenti Michele Puleio e Luca Zilovich rispettivamente attore e regista delle Officine Gorilla. Gli incontri si terranno stasera, lunedì 12 ottobre, e mercoledì 14, sempre alle 21.00.

Al termine delle serate di prova i gruppi di lavoro verranno divisi in due classi e le lezioni avranno successivamente luogo a Gavi il lunedì e ad Arquata Scrivia il mercoledì.

L’intento di questa stagione di corsi è di offrire ai partecipanti la possibilità di misurarsi con serietà con la recitazione, fornendo gli strumenti necessari per approcciarsi al lavoro e di confrontarsi spesso col pubblico, creando progetti che vadano oltre il semplice corso di teatro e che non si risolvano nel solo appuntamento annuale con il saggio di fine anno accademico. Per info: 345 0604219 o teatrodellajuta@gmail.com.

I corsi dedicati ai ragazzi saranno invece divisi in fasce di età dai 6 agli 11 anni e dai 12 ai 14 anni. Partiranno solo con il raggiungimento di un numero minimo di iscritti. I corsi di recitazione fanno parte del progetto “Accademia della Juta”, realizzato con il sostegno della Fondazione SociaAL di Alessandria.