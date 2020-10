Spinetta: schianto all'incrocio, la gente chiede una rotonda

Rallentamenti lungo l'ex statale che da Spinetta porta a Novi Ligure, per un incidente stradale avvenuto proprio all'incrocio. L'urto tra una Dacia Duster e un furgone. Sul posto la Polizia Stradale, medici del 118 e Vigili del Fuoco. Due persone sono state portate in ospedale in codice giallo, ovvero con lesioni di media gravità.

Gli abitanti del sobborgo e di Litta Parodi chiedono da anni una rotonda proprio per evitare il rischio di gravi incidenti. In quel punto infatti sono stati diversi gli scontri che hanno avuto esito letale.

Foto Cecilia Ammazzalorso